تركيا: عدد من تلقوا جرعتي لقاح كورونا بلغ 33 مليوناً

أعلنت وزارة الصحة التركية، السبت، إجراء 455 ألفا و770 عملية تطعيم بلقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأظهرت معطيات الوزارة، أن إجمالي التطعيم بالجرعتين الأولى والثانية، ارتفع إلى 33 مليونا و247 ألفا و651.

يأتي ذلك في وقت، سجلت فيه البلاد 75 وفاة و6 آلاف و76 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأظهرت معطيات الوزارة، ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 48 ألفا و668، والإصابات إلى 5 ملايين و325 ألفا و435.

كما ارتفعت حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 5 ملايين و198 ألفا و57، إثر شفاء 5 آلاف و112 مصابا.