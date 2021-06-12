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مقتل 13 مدنياً على الأقل في هجوم لـ"ي ب ك" على مستشفى بعفرين السورية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 12.06.2021 20:47
آخر تحديث في 12.06.2021 20:58
مقتل 13 مدنياً على الأقل في هجوم لـي ب ك على مستشفى بعفرين السورية

أعلنت ولاية هطاي التركية، السبت، مقتل 13 مدنيين وإصابة ما يزيد عن 20 آخرين، جراء هجوم لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي استهدف مستشفى خاصا بمدينة عفرين شمالي سوريا.

وذكرت الولاية في بيان أن مسلحي "ي ب ك/ بي كا كا" أطلقوا صواريخ من طراز غراد وقذائف مدفعية انطلاقا من مدينة "تل رفعت" المجاورة في محافظة حلب (شمال) أصابت قسم الطوارئ بمستشفى "الشفاء" بمدينة عفرين.

وأوضحت أن الهجوم أسفر عن مقتل 6 مدنيين نزلاء في المستشفى وإصابة ما يزيد عن 20 آخرين.

وأكدت أن الجهات الأمنية المحلية التي تقدم خدمات استشارية بالتنسيق مع ولاية هطاي، أطلقت بالتنسيق مع الجهات القضائية تحقيقا حول الهجوم.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين من قبضة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها طوال 6 سنوات.

وتخضع "تل رفعت" التابعة لمحافظة حلب لسيطرة إرهابيي "ي ب ك" منذ عام 2016، حيث يستخدمونها منطلقا لتنفيذ الهجمات.

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