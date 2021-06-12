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وزير الصحة التركي يدعو للتطوع لأجل تجارب اللقاح المحلي

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 12.06.2021 13:44
آخر تحديث في 12.06.2021 14:22
وزير الصحة التركي يدعو للتطوع لأجل تجارب اللقاح المحلي

دعا وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مواطني بلاده للتطوع من أجل التجارب البشرية للقاح المحلي المضاد لفيروس كورونا.

وقال قوجة في تغريدة عبر تويتر، السبت، إنه يمكن للمواطنين التقدم بطلب التطوع لتجارب المرحلة الثالثة من اللقاح التركي، المطور بالتعاون بين وزارة الصحة وجامعة إرجيس، من خلال موقع وتطبيق "نبض" الإلكتروني التابع لوزارة الصحة.

وأضاف أن "لقاحنا المحلي في مرحلته السريرية الأخيرة، تطوعوا من أجل التجارب البشرية للقاح، ولنصل إلى النتيجة سوية".

من جانب آخر، أعرب قوجة عن بالغ شكره لكافة المواطنين الذين تلقوا جرعات اللقاح المضاد في الموعد المحدد، مشيرا إلى أن عدد مواعيد اللقاح المقررة لليوم أكثر من 450 ألفا.

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