الدفاع التركية: تحييد 5 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 5 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" شمالي العراق.

وأكدت الوزارة عبر حسابها في تويتر، أن العمليات ضد الإرهاب متواصلة بكل حزم.

وقالت:" تم تحييد 5 إرهابيين من بي كاكا في إطار عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" المتواصلتين شمالي العراق".

وفي 23 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا بالتزامن عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" ضد "بي كا كا"، في مناطق "متينا" و"أفشين ـ باسيان" شمالي العراق.

يذكر أن "بي كا كا"، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.