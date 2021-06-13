الدفاع التركية تعلن القبض على إرهابي ملاحق دوليا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، ضبط 12 شخصا أثناء محاولتهم دخول أراضي البلاد بطريقة غير قانونية من سوريا، مشيرة أن أحدهم إرهابي مطلوب دوليًا بالنشرة الحمراء.

وأفادت الوزارة في بيان صادر عنها الأحد، أن قوات حرس الحدود ألقت القبض على 12 شخصا أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي التركية في ولاية هطاي الحدودية مع سوريا.

وأضافت أن من بين المقبوض عليهم عضو في منظمة إرهابية متطرفة مطلوب دوليا بالنشرة الحمراء، دون الإشارة إلى اسم المنظمة أو إيراد اسم الإرهابي.

وأكدت الوزارة أن قوات حرس الحدود تواصل جهودها لمنع التسلل عبر الحدود.