الدفاع التركية تعلن قصفها "ي ب ك" في تل رفعت رداً على استهداف مستشفى عفرين

استهدف الجيش التركي مواقع لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في مدينة تل رفعت المجاورة لمنطقة عفرين شمالي سوريا، ردا على استهداف التنظيم مستشفى بعفرين، السبت.

وذكرت مصادر أمنية للأناضول، أن الجيش التركي قصف 3 مبان تستخدم كمقرات لتنظيم "ي ب ك" في تل رفعت، وحيّد العديد من إرهابيي التنظيم.

وأشارت إلى أن الجيش التركي استهدف عبر سلاح المدفعية مواقع التنظيم ردا على الهجوم الإرهابي في عفرين.

ولفتت إلى مقتل 14 مدنيا، بينهم رضيع وإصابة 32 آخرين جراء قصف مستشفى الشفاء الخاص في مدينة عفرين ومركز المدينة.

وأوضحت أن التنظيم استهدف المستشفى ومركز مدينة عفرين بـ 8 قذائف صاروخية، مبينا أن الجيش التركي حدد على الفور أماكن إطلاق الصواريخ ورد عليها.

وأضافت أن اعتداءات التنظيم الإرهابي خلال الأشهر الخمسة الأخيرة في المنطقة، أودت بحياة 22 مدنيا، وأسفرت عن إصابة 78 بجروح.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين من قبضة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها طوال 6 سنوات.

وتخضع "تل رفعت" التابعة لمحافظة حلب لسيطرة إرهابيي "ي ب ك" منذ عام 2016، حيث يستخدمونها منطلقا لتنفيذ الهجمات.