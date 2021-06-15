تركيا.. تسجيل 5 آلاف و955 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، الثلاثاء، تسجيل 84 وفاة جراء فيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 48 ألفا و879.

وبحسب معطيات الوزارة، شهدت الـ24 ساعة الأخيرة، تسجيل 5 آلاف و955 إصابة بكورونا، ليبلغ الإجمالي 5 ملايين و342 ألفا و28 حالة.

كما وصلت حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 5 ملايين و211 ألفا و22، إثر شفاء 4 آلاف و186 شخصا.

وتم إجراء 223 ألفا و846 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 57 مليونا و447 ألفا و635.

وعلى صعيد متصل، أظهرت معطيات الوزارة ارتفاع إجمالي التطعيم بالجرعتين الأولى والثانية ضد كورونا، إلى 35 مليونا و611 ألفا و668 حتى مساء الثلاثاء.