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الجيش التركي يحيد 5 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 16.06.2021 12:40
آخر تحديث في 16.06.2021 14:27
الجيش التركي يحيد 5 إرهابيين من بي كا كا شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، تحييد 5 إرهابيين من منظمة "بي كا كا"، شمالي العراق.

وأكدت الوزارة عبر حسابها على تويتر، أن العمليات ضد الإرهاب متواصلة بكل حزم.

وقالت: "تم تحييد 5 إرهابيين من بي كا كا في إطار عمليتي مخلب البرق ومخلب الصاعقة، المتواصلتين شمالي العراق".

وفي 23 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا بالتزامن عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" ضد "بي كا كا"، في مناطق "متينا" و"أفشين ـ باسيان".

يذكر أن "بي كا كا"، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.

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