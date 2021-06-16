تركيا تسجل 6 آلاف و221 إصابة و71 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، الأربعاء، تسجيل 71 وفاة جراء فيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 48 ألفا و879.

وبحسب معطيات الوزارة، شهدت الساعات الـ 24 الأخيرة، تسجيل 6 آلاف و221 إصابة بكورونا، ليبلغ الإجمالي 5 ملايين و348 ألفا و249.

كما وصلت حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 5 ملايين و215 ألفا و654، إثر شفاء وانتهاء الحجر الصحي لـ 4 آلاف و632.

وعلى صعيد متصل، أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة في تصريح صحفي عقب اجتماع المجلس العلمي، عن فتح باب التقديم للحصول على لقاح كورونا لكل من يتجاوز عمرهم الـ 35 في البلاد اعتبارا من يوم غد الخميس.

من جانب آخر، أظهرت معطيات الوزارة ارتفاع إجمالي التطعيم بالجرعتين الأولى والثانية ضد كورونا في البلاد، إلى 37 مليونا و59 ألفا و514 حتى مساء الأربعاء.

وبلغ عدد عمليات التطعيم ضد كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة في البلاد مليونًا و447 ألفًا و846 حالة تطعيم، بحسب المعطيات على موقع الوزارة الإلكتروني.