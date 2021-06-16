وفد روسي يزور تركيا لبحث استئناف الطيران

أعلنت خدمة حماية صحة الإنسان وحقوق المستهلك الروسية، الأربعاء، أن وفدا حكوميا سيتوجه إلى تركيا، لمناقشة استئناف الرحلات الجوية الكامل بين البلدين، الأسبوع المقبل.

وذكر بيان صادر عن المؤسسة الروسية أن وفدا حكوميا سيزور تركيا منتصف الأسبوع القادم، لدراسة إعادة فتح المجال أمام الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا وتركيا بشكل طبيعي، عقب الانخفاض الكبير في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا لدى الأخيرة.

وقررت روسيا تقييد الرحلات العادية والمستأجرة مع تركيا، في الفترة من 15 أبريل/نيسان الماضي وحتى 1 يونيو/ حزيران الجاري، ثم مددت القرار المذكور حتى 21 منه.

وأضاف البيان، أن الوفد سيعمل أيضا على الاطلاع على جودة الخدمات السياحية المقدمة.

وأشار إلى أن الوفد سيتكون من ممثلين لعدد من المؤسسات الحكومية ذات الصلة، على رأسها وكالة السياحة الفيدرالية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الاتفاقيات الموقعة بين موسكو وأنقرة، بغرض التعزيز المتبادل لقطاع السياحة في البلدين.