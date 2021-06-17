السجن 20 عاما لمدير منجم "سوما" التركي في كارثة 2014

أصدرت إحدى محاكم النقض التركية يوم أمس الأربعاء، أحكاماً بحق عدة متهمين بمن فيهم الرئيس التنفيذي لمنجم "سوما"، في إجراءات إعادة محاكمة المتهمين في كارثة المنجم الفاجعة التي حدثت في منطقة "سوما" التابعة لولاية مانيسا غربي تركيا عام 2014 والتي أودت بحياة 301 عاملاً.

وبناءً على قرارات المحكمة، حكم على "جان غوركان" الرئيس التنفيذي لشركة التعدين التي تدير منجم الفحم حيث وقعت الكارثة، بالسجن لمدة 20 عاماً، بينما حُكم على مهندسي تعدين آخرين بالسجن لمدة 12 عاماً. وتمت تبرئة متهم آخر.

وكانت محكمة إقليمية أمرت في السابق بالإفراج عن "غوركان" بموجب قرار قامت محكمة النقض بإلغائه ووجهت لموظفي الشركة الخمسة تهمة القتل الخطأ عن طريق الإهمال المتعمد بعد وفاة عمال المنجم بسبب استنشاق الدخان إثر حريق كبير اندلع فيه يوم 13 مايو/أيار 2014.

وبالرغم من أن الكارثة آلمت مجتمع البلدة الصغيرة التي يوجد لكل أسرة فيها فرد أو قريب يعمل في المنجم، إلا أنها مهدت الطريق لمزيد من الإجراءات لسلامة العمل وأوقفت بشكل لا عودة فيه إهمال تدابير السلامة.

يذكر أن تركيا دفعت أكثر من 24 مليون ليرة تركية للعمال الناجين وأسر الضحايا، بالإضافة إلى دعم الرواتب لمدة 6 أشهر، إلى جانب المدفوعات الشهرية المخصصة للعمال الذين يقضون في حوادث مهنية. كما عرضت الحكومة وظائف في القطاع العام لأقارب الضحايا كجزء من الجهود المبذولة لمساعدة العائلات بما أن العمال المتوفين كانوا في غالبيتهم المعيلين الحصريين لأسرهم.