أردوغان يعلن نجاح اختبار صاروخ "أطماجا" المضاد للسفن

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، نجاح اختبار صاروخ "أطماجا" المضاد للسفن، في آخر اختبار له قبل إدراجه ضمن ترسانة القوات المسلحة التركية.

وقال أردوغان في تغريدة على تويتر إن الصاروخ المحلي الصنع تمكن من إصابة هدفه، موضحا أنه لأول مرة تم وضع سفينة كهدف لصاروخ "أطماجا" محققا إصابة كاملة.

وأشار إلى أن "السيف الفولاذي للوطن الأزرق -صاروخ أطماجا- تمكن من إصابة سفينة لأول مرة كهدف له، قبل إدراجه ضمن ترسانة الأسلحة اليوم.. نبارك لقواتنا المسلحة والبحرية".

ونشر الرئيس التركي مقطعا مصورا لصاروخ "أطماجا" قبل الاختبار ولحظة إصابة الهدف.