"الصحة التركية".. عمليات التطعيم ضد كورونا تتجاوز 40 مليون جرعة

أعلنت وزارة الصحة التركية تجاوز حصيلة التطعيم بالجرعتين الأولى والثانية من لقاحات كورونا الـ40 مليوناً.

وأوضحت معطيات الوزارة، الجمعة، أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح وصل إلى 25 مليونا و739 ألفا و999، فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الثانية 14 مليونا و262 ألفا و746.

وأفادت أن عدد عمليات التطعيم في تركيا، حتى عصر اليوم، بلغ 40 مليونا و2745.

وأظهرت المعطيات إجراء أكثر من مليون عملية تطعيم بلقاح كورونا يوميا في آخر أسبوع.

وفي السياق، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة في تغريدة، إن تركيا التاسعة عالميا من حيث عدد عمليات التطعيم.

وتعتمد المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية 3 لقاحات للاستخدام الطارئ هي "سبوتنيكـ ڤي" الروسي، و"سينوفاك" الصيني، و"بيونتيكـ فايزر" الألماني الأمريكي.

وفي 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلقت تركيا حملة التطعيم ضد كورونا، بدأت بالعاملين في القطاع الصحي ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي سيتم تلقيحها.