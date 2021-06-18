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"تاف" التركية تنفذ استثمارات في مطارات شمال مقدونيا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 18.06.2021 13:28
آخر تحديث في 18.06.2021 13:30
تاف التركية تنفذ استثمارات في مطارات شمال مقدونيا

وقعت شركة "تاف" التركية لتشغيل المطارات، اتفاقية مع حكومة شمال مقدونيا، بهدف تنفيذ استثمارات بقيمة 49.7 مليون يورو في مطاراتها، لمدة 3 سنوات.

وقالت تاف في بيان الجمعة، إنها ستنفذ بموجب الاتفاق استثمارات في مطارات شمال مقدونيا، وبعض مشاريع البنى التحتية العامة هناك.

وتتخذ شركة "تاف" من مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول مقرا لها، منذ 1997، وبدأت بإدارة صالة الرحلات الخارجية في المطار، وتوسعت لاحقاً لتتولى تشغيل مطارات داخلية في عدة دول، وتتفرع عنها شركة أمنية للمطارات.

وتتولى "تاف" تقديم خدمات تشغيل وتأمين إدارة البيانات والخدمات التقنية، وما يتعلق بخدمة الركاب في عدد كبير من المطارات في تركيا، ودول أخرى حول العالم، مثل جورجيا، ومقدونيا، وتونس، والسعودية، وقطر.

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