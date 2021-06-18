تركيا تعلن إنقاذ 50 مهاجراً تركتهم اليونان في نهر مريج دون طعام أو شراب

أعلنت وزارة الدفاع التركية إنقاذ 50 مهاجرا غير نظامي تركتهم اليونان على جزيرة صغيرة في نهر مريج الفاصل بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيان، الجمعة، إن اليونان حاولت ترحيل مجموعة من المهاجرين نحو الأراضي التركية، بطرق غير قانونية.

وأوضحت أن القوات اليونانية صادرت مقتنيات المهاجرين وتركتهم على جزيرة صغيرة في نهر مريج، دون طعام وشراب.

ولفتت إلى أن الفرق التركية سارعت لإنقاذ المهاجرين وعددهم 50 شخصا من الجزيرة التي بقوا عالقين عليها.

كما نشرت مشاهد روى خلالها مهاجرون تفاصيل المعاملة السيئة التي تعرضوا لها على يد قوات الأمن اليوناني.