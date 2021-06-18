خفر السواحل التركي يضبط 7 من أعضاء "غولن" لدى محاولتهم الفرار إلى اليونان

ضبطت فرق خفر السواحل التركية، الجمعة، 9 أشخاص بينهم 7 من أعضاء تنظيم "غولن" الإرهابي خلال محاولتهم الفرار إلى جزيرة ميدللي (ليسبوس) اليونانية انطلاقا من ولاية باليكسير (غرب).

وذكرت مصادر محلية نقلا عن مصادر أمنية، أن فرق خفر السواحل رصدت في المياه الإقليمية التركية قاربا يتجه نحو جزيرة ميدللي.

وأوضحت المصادر أن الفرق نقلت إلى البر التركي 9 أشخاص كانوا على متن القارب.

وأشارت إلى أن الشرطة التركية في بلدة "أيواليق" بولاية باليكسير، كشفت لدى اطلاعها على هوياتهم، أن 7 منهم أعضاء في تنظيم غولن الإرهابي.

فيما ضبط الآخران بشبهة تسهيل عملية تهريب السبعة إلى اليونان.