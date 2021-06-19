تركيا تعلن تحييد 18 ألف إرهابي منذ يوليو 2015

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار تحييد 18 ألفا و196 إرهابيا خلال الأعوام الستة الأخيرة.

جاء ذلك في تصريحات على متن سفينة "قنالي أدا" التي شهدت الجمعة اختبار إطلاق أول صاروخ "أطماجا" مضاد للسفن، خرج من خط الإنتاج التسلسلي.

وعقب إشرافه رفقة قادة الجيش على الاختبار، تطرق الوزير أقار إلى عمليات تركيا ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية مؤكدا عزم بلاده على القضاء على الإرهاب بشكل تام.

ولفت إلى أن القوات التركية ستواصل عملياتها ضد المنظمة شمالي العراق حتى تحييد آخر إرهابي.

وأفاد أن القوات التركية حيّدت 18 ألفا و196 إرهابيا منذ 24 تموز/يوليو 2015، حيث تكثفت عمليات مكافحة الإرهاب منذ ذلك التاريخ.

وأكد أن القوات المسلحة التركية عازمة على تخليص الشعب من آفة الإرهاب وضمان أمن حدود البلاد.

وأشار إلى أن الجيش التركي يلاحق الإرهابيين عن كثب أينما لاذوا بالفرار وأنه لا سبيل أمامهم سوى الاستسلام للعدالة.

وفيما يخص تجربة إطلاق صاروخ أطماجا، أكد أقار أن الاختبار جرى بنجاح.

ونوه أن نسبة الإنتاج المحلي في الصناعات الدفاعية تجاوزت 70 بالمائة، بفضل قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان ودعمه وتشجيعه للمشاريع في هذا الإطار.

وتمكن صاروخ "أطماجا" من تسجيل نجاح مبهر، في اختباره الأخير قبل دخول ترسانة القوات المسلحة التركية، بإصابة سفينة حقيقية كهدف له.

و"أطماجا" تعني بالتركية الصقر، وهو أول صاروخ كروز بحري تركي، من إنتاج شركة "روكيتسان" التركية للصناعات الدفاعية.

وتحت إشراف وزير الدفاع التركي خلوصي أقار وقادة الجيش التركي، تمكن صاروخ أطماجا الموجه والمضاد للسفن الأول بعد الإنتاج المتسلسل، من إصابة هدفه بشكل كامل.

وأُطلق الصاروخ من سفينة "قنالي أدا" الحربية، في البحر الأسود.