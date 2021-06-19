عملية أمنية في تركيا لضبط عشرات المشتبه بانتمائهم لـغولن في صفوف الجيش

أطلقت قوات الأمن التركية، فجر السبت، عملية أمنية متزامنة في 17 ولاية على رأسها إسطنبول، لضبط 52 من الجنود الحاليين، وطلاب عسكريين سابقين للاشتباه بانتمائهم لمنظمة "غولن" الإرهابية داخل القوات المسلحة.

وبحسب مصادر أمنية انطلقت العملية الأمنية بعدما صدرت بحق المطلوبين قرارات توقيف في إطار تحقيقات تجريها النيابة العامة بمدينة إسطنبول.

وأشارت أن من بين المطلوبين 6 أشخاص برتب ضباط صف ورقباء لا زالوا على رأس الخدمة، و46 طالباً عسكرياً فصلوا من الأكاديميات التي يدرسون بها للتهمة نفسها.

وفور صدور قرارات التوقيف، بدأت فرق مكافحة الإرهاب بمديرية الأمن العام بإسطنبول وبـ16 ولاية أخرى العملية الأمنية لضبط المطلوبين.

وتأتي هذه التوقيفات في إطار تحقيقات تجريها السلطات القضائية التركية بخصوص تغلغل عناصر المنظمة الإرهابية داخل صفوف الجيش.