وزارة الصحة التركية تخفض سن تطعيم كورونا إلى 30 عاماً

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، السبت، خفض الفئة العمرية لشريحة المشمولين بالحصول على لقاحات مضادة لفيروس كورونا إلى 30 عاما وما فوق.

وفي تغريدة عبر تويتر قال قوجة: "انخفض الحد الأدنى لسن مواعيد التطعيم إلى 30 عاما، ويمكن لمن تجاوز 30 عاما التقدم للحصول على لقاح كورونا اعتبارا من الأحد".

وتسارعت عمليات التطعيم ضد كورونا في تركيا، منذ مطلع يونيو/ حزيران الحالي، حيث شهدت البلاد معدلات عالية في التطعيم خلال الأيام الأخيرة بواقع 1.5 مليون عملية تطعيم في اليوم الواحد، وسط خفض متواصل للفئات العمرية المشمولة بشرائح اللقاحات.

وتعتمد المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية، 3 لقاحات للاستخدام الطارئ هي "سبوتنيك ـ ڤي" الروسي، و"سينوفاك" الصيني، و"بيونتيك ـ فايزر" الألماني الأمريكي.

وفي 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلقت تركيا حملة التطعيم ضد كورونا، بدأت بالعاملين في القطاع الصحي ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي سيتم تلقيحها.