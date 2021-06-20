أردوغان: نجري عمليات تطعيم بسرعة كبيرة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تجري عمليات تطعيم لقاح كورونا بسرعة كبيرة، بعد أن تمكنت من الحصول على اللقاح اللازم في فترة كان تأمين هذه المادة أمرا صعبا للغاية.

جاء ذلك خلال لقائه مع مجموعة شبابية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بمناسبة يوم الأب الذي يصادف 20 يونيو/حزيران من كل عام.

وأوضح الرئيس أردوغان أن تركيا تفوقت على بلدان أخرى في مجال الخدمات الصحية والسلامة العامة منذ بداية تفشي وباء كورونا.

وأعرب أردوغان عن ثقته بأن تركيا ستتخلص من هذا الوباء بأسرع وقت ممكن، مشيرا في هذا السياق إلى استمرار الجهود الرامية لإنتاج اللقاح المحلي المضاد لكورونا.

وتابع قائلا: "أعتقد أن لقاحنا المحلي سيكون في متناولنا بحلول أكتوبر/تشرين الأول القادم".

ولفت الرئيس التركي إلى أن عدد الجرعات المقدمة للسكان وصل إلى نحو 40 مليون جرعة.

وأكد أن على الجميع إقناع الرافضين لأخذ اللقاح بالتوجه إلى مراكز التطعيم.