تركيا.. 63 وفاة و5 آلاف و91 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، الأحد، تسجيل 63 وفاة جراء فيروس كورونا، لترتفع الحصيلة العامة إلى 49 ألفا و185.

وحسب معطيات الوزارة، شهدت الـ24 ساعة الأخيرة، تسجيل 5 آلاف و91 إصابة بكورونا، ليبلغ الإجمالي 5 ملايين و370 ألفا و299.

كما وصلت حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 5 ملايين و232 ألفا و638، إثر شفاء 4 آلاف و219.

وتم إجراء 213 ألفا و297 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 85 مليونا و552 ألفا و783.

يذكر أنه تم تطعيم 7 ملايين و773 ألفا و105 بلقاح كورونا (بالجرعة الأولى أو الثانية)، في تركيا خلال الأسبوع الأخير.

وبلغ إجمالي عدد اللقاحات المطعمة في تركيا، حتى مساء الأحد، 41 مليونا و485 ألفا و262.