بوريل: القمة الأوروبية لن تتعمق في مناقشة العلاقات مع تركيا

أعرب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن توقعاته بعدم مناقشة العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشكل معمق في قمة قادة الاتحاد التي ستعقد يومي 24 و25 يونيو/حزيران الجاري.

وأوضح بوريل في تصريح صحفي الاثنين، عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، أنهم ناقشوا العديد من القضايا خلال الاجتماع مثل بيلاروسيا ولبنان والعراق وأمريكا اللاتينية وتركيا.

وأشار إلى أنه التقى مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في ولاية أنطاليا التركية الأسبوع الماضي، وبحث معه المسألة القبرصية والاستعدادات للاتفاقيات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وردا على سؤال حول تركيا وقبرص، أشار بوريل أن قضية تركيا لن تشغل حيزا كبيرا في قمة قادة الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن القمة ستركز بشكل أساسي على روسيا.

وأضاف "لا أتوقع أن تتم مناقشة قضية العلاقات مع تركيا بتعمق في اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي".

وذكر أن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي تأثرت بشكل كبير بقضية قبرص، مؤكدا أنهم مصرون على استمرار المحادثات في جنيف لأنها تشكل فرصة جيدة للبحث عن حل للقضية القبرصية.