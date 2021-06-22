"توركوفاك".. تركيا تكشف اسم لقاح كورونا المحلي

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء عن اسم اللقاح المحلي المضاد لفيروس كورونا.

وقال أردوغان في كلمة عبر اتصال مرئي خلال انطلاق برنامج إعطاء الجرعة الأولى من المرحلة الثالثة للتجارب البشرية للقاح المحلي في العاصمة أنقرة، إن اسم اللقاح المحلي هو "توركوفاك".

وأكد أن اللقاح طُور بالتعاون بين جامعة أرجاييس التركية ورئاسة المعاهد الصحية التركية، ويعتبر الأكثر تقدمًا حتى الآن بين مشاريع اللقاحات المحلية، معربا عن شكره لكل العلماء الذين ساهموا في وصول اللقاح المحلي لهذه المرحلة.

وأشار إلى أن تركيا تفتح أبواب حقبة جديدة مع تنفيذ الجرعة الأولى من المرحلة الثالثة للتجارب البشرية للقاح توركوفاك.

وقال: "اللقاحات القادمة من الخارج هامة، لكن الأصل هو إنتاج تركيا للقاحها الخاص، ودخلنا في نقطة التحول الأخيرة بخصوص امتلاك لقاحنا الخاص مع المرحلة الثالثة".

وأعرب عن تمنياته بإنهاء هذه المرحلة بمدتها المتوقعة والبدء بالإنتاج المتسلسل للقاح واستخدامه بشكل واسع.