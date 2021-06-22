وزير الصحة التركي: سنبدأ تطعيم الفئة العمرية فوق 25

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن بلاده ستبدأ بتطعيم الفئة العمرية فوق 25 عاما ضد فيروس كورونا، اعتبارا من الأربعاء.

وقال الوزير في تغريدة عبر تويتر، الثلاثاء، إن "الحد الأدنى لعمر المواطنين الذين يحق لهم الحصول على مواعيد من أجل لقاحات كورونا انخفض إلى 25 عاما".

ودعا قوجة الشباب لحجز المواعيد، والتحرك لمواجهة فيروس كورونا.

كما طالب المواطنين من فئات عمرية أكبر ممن أجلوا عملية الحصول على اللقاح، بحجز مواعيد وتلقي الجرعة في أقرب وقت.

وتسارعت عمليات التطعيم ضد كورونا في تركيا، منذ مطلع يونيو/ حزيران الحالي، حيث شهدت البلاد معدلات عالية في التطعيم خلال الأيام الأخيرة بواقع 1.5 مليون عملية تطعيم في اليوم الواحد، وسط خفض متواصل للفئات العمرية المشمولة بشرائح اللقاحات.

وتعتمد المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية 3 لقاحات للاستخدام الطارئ هي "سبوتنيك- ڤي" الروسي، و"سينوفاك" الصيني، و"بيونتيك- فايزر" الألماني الأمريكي.

وفي 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلقت تركيا حملة التطعيم ضد كورونا، بدأت بالعاملين في القطاع الصحي ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي سيتم تلقيحها.