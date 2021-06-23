تشاوش أوغلو: تركيا ستواصل دعم أمن وسيادة ليبيا

أكد وزير الخارجية التركي مواصلة بلاده دعم السلام والأمن والاستقرار والسيادة في ليبيا.

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، قال مولود تشاوش أوغلو إنه شارك في مؤتمر "برلين-2" حول ليبيا، الذي استضافته العاصمة الألمانية.

وأضاف أنه أكد خلال المؤتمر على مواصلة بلاده دعم السلام والأمن والاستقرار والسيادة في ليبيا.

وفي وقت سابق الأربعاء، عقد مؤتمر "برلين-2" حول ليبيا، في العاصمة الألمانية، بمشاركة 15 دولة بينها تركيا إضافة إلى 4 منظمات دولية.

وفي يناير/ كانون الثاني 2020، استضافت برلين النسخة الأولى من المؤتمر بمشاركة دولية بهدف المساهمة في حل النزاع الليبي، وخرج المؤتمر ببنود كان أبرزها التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في البلاد.

ومنذ أشهر، يشهد البلد الغني بالنفط انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.