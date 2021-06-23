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تركيا.. استسلام 5 إرهابيين من "بي كا كا" لقوات الأمن

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 23.06.2021 21:01
آخر تحديث في 24.06.2021 09:43
تركيا.. استسلام 5 إرهابيين من بي كا كا لقوات الأمن

أعلنت وزارة الداخلية التركية استسلام 5 إرهابيين منشقين عن منظمة "بي كا كا" عبر الإقناع.

وأفادت الوزارة في بيان، الأربعاء، أن 5 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" سلموا أنفسهم لقوات الأمن نتيجة جهود الإقناع التي تقوم بها فرق الأمن والدرك.

ولفتت الوزارة إلى أن المستسلمين، انضموا للمنظمة الإرهابية بين عامي 2009 و2015.

وأوضحت أنهم شاركوا في فعاليات إرهابية داخل الأراضي السورية والعراقية والإيرانية.

وأشارت إلى أن أحد الذين سلموا أنفسهم كانت أسرته من بين الأسر المعتصمة أمام مقر "حزب الشعوب الديمقراطي" في ولاية وان شرقي البلاد.

وارتفع بذلك عدد عناصر المنظمة الإرهابية الذين التقوا مع أسرهم المعتصمة إلى 26.

تجدر الإشارة أن عدد الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم لقوات الأمن التركية عن طريق الإقناع منذ مطلع العام الجاري بلغ 86.

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