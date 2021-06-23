مباحثات أمريكية تركية مرتقبة بشأن تشغيل مطار كابل

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، الأربعاء، أن وفدا من وزارتي الدفاع والخارجية سيتوجه هذا الأسبوع إلى تركيا لبحث ملف تأمين مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها المتحدث باسم وزارة الدفاع روب لودويك لوكالة الأناضول، عقب إعلان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن وفدا أمريكيا سيزور البلاد، الخميس، لبحث كيفية استمرار تشغيل مطار كابل الدولي.

ولم يدل لودويك بأي تفاصيل أخرى حول تاريخ الزيارة.

من جانبه، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية مارك ميلي في جلسة حول موازنة الدفاع: "لدينا اجتماع هذا الأسبوع (مع تركيا)، وأعتقد أنه بقي الجزء الأخير من الاتفاق".

وأضاف: "لا أريد الحديث بالنيابة عن تركيا، ولا أريد استباق نتيجة الاتفاق النهائي، ولكني واثق بخصوص تأمين مطار كابل".

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تتولى تشغيل مطار حامد كرزاي في كابل منذ 6 سنوات في إطار بعثة حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وكان الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي جو بايدن تطرقا إلى ملف تأمين مطار كابل خلال لقائهما على هامش قمة الناتو الأخيرة في بروكسل.

وكان أردوغان أكد في مؤتمر صحفي بمقر الناتو أنه نقل لنظرائه عزم تركيا بخصوص إمكانية البقاء في المطار .