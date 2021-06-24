أقار يتفقد قاعدتين جويتين تقودان عمليات مكافحة الإرهاب

تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الخميس، قيادتي القاعدة الجوية الثامنة والقاعدة الجوية السابعة اللتين تتوليان مهام كبيرة في عمليات مكافحة الإرهاب.

ورافق أقار خلال جولته التفقدية كلا من رئيس الأركان العامة الفريق أول يشار غولر، وقائد القوات البرية الفريق أول أُميد دوندار، وقائد القوات البحرية الأميرال عدنان أوزبال، وقائد القوات الجوية الفريق أول حسن كوجك أقيوز.

وعقب جولته في قيادة القاعدة الجوية الثامنة بولاية ديار بكر، قال أقار إن أفراد الجيش التركي استطاعوا الدخول إلى أعشاش ومخابئ وملاجئ وأوكار الإرهابيين في شمال العراق، مؤكدا أن الجيش عاقد العزم على إنهاء الإرهاب بغض النظر عن المكان الذي يفر إليه الإرهابيون.

وعقب اختتام الزيارة، توجه أقار إلى قيادة القاعدة الجوية السابعة بولاية ملاطية، حيث كان في استقباله الوالي أيدن باروش وقائد الجيش الثاني الفريق أول متين غوراك ومسؤولون أخرون.

وعقب جولة في القاعدة، قال أقار إن الجيش التركي حقق نجاحات كبيرة في مكافحة إرهابيي منظمة "بي كا كا" الانفصالية داخل البلاد وخارجها.

وأضاف أن الجيش التركي يتعقب الإرهابيين وأن متزعمي المنظمة الإرهابية أدركوا إلى أين تسير الأمور.

وأكد أنه لا مفر من أن يسلم الإرهابيون أنفسهم إلى العدالة.

وأضاف أنه "سننهي الإرهاب في شمال العراق، دخلنا أوكارهم وأعشاشهم ومخابئهم وهدمناها فوق رؤوسهم".