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الجيش التركي يتسلّم دفعة قذائف ذكية محلية الصنع

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 24.06.2021 18:07
آخر تحديث في 24.06.2021 19:13
وزيرا الدفاع خلوصي أقار، والصناعة والتكنولوجيا، مصطفى ورانك أثناء مراسم تسلم دفعة أولى من قذائف HGK-82 الذكية الموجهة محلية الصنع İHA وزيرا الدفاع خلوصي أقار، والصناعة والتكنولوجيا، مصطفى ورانك أثناء مراسم تسلم دفعة أولى من قذائف (HGK-82) الذكية الموجهة محلية الصنع (İHA)

تسلّم الجيش التركي، الخميس، دفعة أولى من القذائف الذكية الموجهة محلية الصنع.

جاء ذلك في مراسم رسمية، أقيمت في العاصمة أنقرة، شارك فيها وزيري الدفاع خلوصي أقار، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، ورئيس هيئة الأركان، يشار غولار، وقادة قوات الجيش.

الدفعة الأولى تمت بموجب بروتوكول بين وزارة الدفاع وشركة تشغيل المصانع العسكرية والترسانات "أسفات"، تضمنت تسليم 100 من أصل ألف قذيفة ذكية من طراز (HGK-82).

وفي كلمة له خلال مراسم التسليم، قال أقار إن تركيا نجحت برفع نسبة الإنتاج المحلي في الصناعات الدفاعية إلى مستوى تجاوز 70 بالمئة.

وأضاف أنهم يهدفون لرفع هذه النسبة إلى 80 بالمئة، بحلول عام 2023، الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية.

وأوضح أن إنتاج تركيا للقذائف الموجهة الذكية، تظهر الحساسية والأهمية التي توليها لحماية أرواح المدنيين، والحفاظ على البيئة والمعالم التاريخية والدينية.

وستعزّز القذائف الذكية هذه من دقة إصابة أهداف العدو، والتمكن من استخدامها في كافة الظروف البيئية.

وتساهم قذائف "HGK-82" في تعرّف الذخائر بحساسية على هوية وطبيعة النقطة المستهدفة، من على بعد 1-2 أمتار.

وتبلغ نسبة الإنتاج المحلي في القذائف المذكورة، 80 بالمئة.

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