رئيس البرلمان التركي يلتقي رئيس تتارستان في أنقرة

التقى رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الخميس، رئيس جمهورية تتارستان ذاتية الحكم في روسيا الاتحادية، رستم مينيخانوف في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة.

وأكد شنطوب خلال اللقاء أن تركيا هي البيت الثاني لكل أبناء جلدتهم القاطنين ضمن روسيا الاتحادية ويسهمون في تعميق علاقات أنقرة وموسكو.

وأشار شنطوب إلى أن قرابة 60 شركة تركية تنشط في تتارستان، مؤكدًا استمرار اهتمام المستثمرين الأتراك بالسوق في تتارستان.

ولفت إلى أن ربع الاستثمارات التركية ضمن روسيا الاتحادية موجودة في جمهورية تتارستان، وقال: "لن ننسى الدعم والضمانات التي قدمتموها لرجال الأعمال الأتراك حتى في الأوقات العصيبة".

بدوره، شدد رئيس تتارستان أن "العلاقات الرفيعة مع تركيا وشعبنا تبعث السرور"، مبينًا أن تطور التعاون بين تركيا وروسيا الاتحادية ساهم في زيادة العلاقات التركية- التترية.

وأشار مينيخانوف إلى أهمية تعزيز العلاقات بين برلماني البلدين، معربًا عن سروره بإجراء وفد من البرلمان التركي زيارة إلى تتارستان.