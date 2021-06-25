تركيا.. ضبط 13 مشتبها بالانتماء لداعش

ضبطت قوات الشرطة التركية، الجمعة، 13 شخصا بشبهة انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي بولايتي مانيسا وقونية.

وقالت مصادر أمنية، أن النيابة العامة بولاية مانيسا (غرب)، أمرت بالقبض على 13 مشتبها في مانيسا وولاية قونية (وسط)، في إطار تحقيق للكشف عن أعضاء التنظيم الإرهابي وإلقاء القبض عليهم.

وأكدت المصادر أن قوات الشرطة نفذت عملية بالتزامن في ولايتي مانيسا وقونية، ضبطت خلالها 13 مشتبها، بجانب ضبط أسلحة وذخائر ووثائق الكترونية في أماكن إقاماتهم.

وأوضحت أن قوات الأمن نقلت المشتبهين إلى قيادة الشرطة في مانيسا للتحقيق معهم.