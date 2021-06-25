القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

تركيا.. ضبط 13 مشتبها بالانتماء لداعش

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 25.06.2021 18:02
تركيا.. ضبط 13 مشتبها بالانتماء لداعش

ضبطت قوات الشرطة التركية، الجمعة، 13 شخصا بشبهة انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي بولايتي مانيسا وقونية.

وقالت مصادر أمنية، أن النيابة العامة بولاية مانيسا (غرب)، أمرت بالقبض على 13 مشتبها في مانيسا وولاية قونية (وسط)، في إطار تحقيق للكشف عن أعضاء التنظيم الإرهابي وإلقاء القبض عليهم.

وأكدت المصادر أن قوات الشرطة نفذت عملية بالتزامن في ولايتي مانيسا وقونية، ضبطت خلالها 13 مشتبها، بجانب ضبط أسلحة وذخائر ووثائق الكترونية في أماكن إقاماتهم.

وأوضحت أن قوات الأمن نقلت المشتبهين إلى قيادة الشرطة في مانيسا للتحقيق معهم.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق قال مدير عام الشركة التركية لصناعة الصواريخ "روكيتسان"، مراد إيكينجي،...
مختارات