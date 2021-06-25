تركيا: لا يمكن مساواة خبرائنا في ليبيا بالمرتزقة

قالت وزارة الخارجية التركية إن بلادها شددت في مؤتمر "برلين 2"، على عدم السماح بمساواة مدربيها ومستشاريها في ليبيا بالمرتزقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية تانجو بيلغيتش، الجمعة، في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة، بخصوص مشاركة تركيا في مؤتمر "برلين 2" حول ليبيا بالعاصمة الألمانية.

وتطرق بيلغيتش، إلى العملية السياسية في ليبيا، مشيرا أنه تم التوصل إلى تفاهم مهم في المفاوضات بمؤتمر برلين.

واستدرك: "أعربنا عن تحفظنا على بعض البنود التي تتعارض مع الحقائق على الأرض".

وأضاف: "أكدنا أننا لن نسمح بالتساؤل حول مدربينا ومستشارينا في ليبيا في منابر إقليمية ودولية، وأن تتم مساواتهم مع مرتزقة غير شرعيين، ولذلك وضعنا تحفظنا على بند من البيان".

وبخصوص إعلان اليونان مناطق المناورات في بحر إيجة، لفت متحدث الخارجية التركية إلى أنه لم تجر أي مناورات في المنطقة خلال الأعياد الدينية والوطنية في الفترة بين 15 يونيو/ حزيران، و15 سبتمبر/ أيلول، في إطار اتفاق أثينا الموقع بين البلدين عام 1988.

وأكد أن تركيا أبلغت اليونان عزمها تعديل فترة تفعيل مناطق المناورات لتشمل التواريخ المذكورة وفق مبدأ المعاملة بالمثل، في حال عدم تعديل أثينا إعلانات مناطق المناورات.

وبيّن بيلغيتش، أن اليونان لم تجر التعديلات اللازمة بهذا الخصوص.

وأردف: "إثر ذلك، حدّثنا مناطقنا بالطريقة نفسها، فنحن ملتزمون باتفاق أثينا ولكن ينبغي ألا ينتظر أحد منا أن نشاهد بصمت الجانب اليوناني ينتهك هذه الاتفاقية علانية".

وأوضح أن تركيا أبلغت الجانب اليوناني عدة مرات سابقا أنها مستعدة لإزالة مناطق المناورات طويلة الأمد في بحر إيجة بشكل متبادل.