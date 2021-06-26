تحييد اثنين من إرهابيي "بي كا كا" شرقي تركيا

أعلنت وزارة الداخلية التركية، السبت، تحييد اثنين من إرهابيي منظمة "بي كا كا"، في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

وأفادت الوزارة، في بيان، أن قوات الدرك بالولاية ووحدة القوات الخاصة، نفذت عملية مشتركة في منطقة "بَستلَر دَرَلر" في شرناق، ضمن عملية "أرن 13".

ولفت البيان إلى تحييد إرهابيين اثنين، مؤكدا استمرار العملية في المنطقة.

وبدأت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد "بي كا كا" الإرهابية، في 10 يناير/كانون الثاني الماضي.

واسم "أرن" أطلق على العمليات نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كا كا" في 11 أغسطس/ آب 2017.