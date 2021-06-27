تركيا.. عمليات تطعيم كورونا تتجاوز 47 مليون جرعة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن حصيلة التطعيم بلقاح كورونا تجاوزت الـ47 مليون جرعة، حتى مساء الأحد.

وأوضح قوجة في تغريدة على تويتر، أن الذين تتجاوز أعمارهم الـ 18 من المواطنين والمقيمين، أخذوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

ومن جانبها أوضحت وزارة الصحة، أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح وصل إلى 32 مليونا و405 آلاف و834.

فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الثانية منه 14 مليونا و869 ألفا و270، حتى مساء الأحد.

وتشير المعطيات لتطعيم 5 ملايين و789 ألفا و851 بجرعة من لقاح كورونا خلال الأسبوع الأخير.

وتعتمد المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية، 3 لقاحات للاستخدام الطارئ هي "سبوتنيك ـ ڤي" الروسي، و"سينوفاك" الصيني، و"بيونتيك - فايزر" الألماني الأمريكي.

وفي 14 يناير/كانون الثاني الماضي، أطلقت تركيا حملة التطعيم ضد كورونا، بدأت بالعاملين في القطاع الصحي ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي سيتم تلقيحها.