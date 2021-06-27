من أول يوليو.. تركيا تعود للحياة الطبيعية

أصدرت وزارة الداخلية التركية تعميمًا يتضمن القرارات المتعلقة بمرحلة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية في البلاد اعتبارًا من فجر الأول من يوليو / تموز القادم، ورفع القيود المفروضة في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن جميع أماكن العمل ودور السينما ستستأنف نشاطها.

وحسب التعميم، سيتم رفع الحظر المفروض على تناول الطعام داخل المطاعم.

كما سيتم رفع القيود والتدابير المفروضة على مرافق الإقامة شريطة الالتزام بقواعد النظافة والكمامة والتباعد.

وأعلنت الوزارة إلغاء شرط الحجر الصحي الإلزامي على القادمين من بنغلاديش والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند ونيبال وسريلانكا.

وأشارت إلى خفض أيام العزل الصحي المفروض على القادمين من أفغانستان وباكستان إلى 10 أيام.