وزير الصحة التركي يعلن عدم رصد أي إصابة بسلالة "دلتا+" في البلاد

أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الثلاثاء، عدم رصد أي إصابة بالسلالة الهندية "دلتا+" من فيروس كورونا في البلاد.

وخلال تصريح للصحفيين في مقر البرلمان، أوضح قوجة أن عدد المصابين بالسلالة الهندية من فيروس كورونا "دلتا" في عموم تركيا ارتفع إلى 224 إصابة.

وأضاف أن 134 إصابة بالسلالة الهندية "دلتا" ظهرت في إسطنبول، فيما بلغ عدد الولايات التي ظهرت فيها دلتا، 26.

وأكد قوجة توفر العدد الكافي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لدى وزارته، وأن المجلس العلمي سيدرس الأربعاء، إمكانية تقصير المدة الزمنية بين الجرعتين من 6-8 أسابيع إلى 4 أسابيع.

وحول إمكانية إجراء المسابقات الرياضية بحضور الجماهير، قال قوجة: "يمكن إجراؤها بحضور عدد معين يُحدد وفق التدابير الوقائية".

وبشأن ارتفاع عدد الإصابات في روسيا خلال الفترة الأخيرة، قال قوجة: "نأخذ التدابير الوقائية اللازمة حيال السياح الوافدين من الخارج، ونطالبهم بإبراز اختبار PCR".

وحول إمكانية إنتاج لقاح سينوفاك الصيني في تركيا، أكد قوجة قدوم وفد فني من بكين إلى أنقرة لبحث هذه المسألة، وأن الوفد أكد أن الظروف المتوفرة في تركيا ملائمة للإنتاج.

وحسب معطيات وزارة الصحة، بلغ إجمالي الجرعات الأولى والثانية المقدمة في تركيا حتى الثلاثاء 49 مليونا و35 ألفا و734.