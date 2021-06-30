أردوغان يحيي ذكرى وفاة المؤرخ التركي فؤاد سزكين

أحيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذكرى الثالثة لوفاة المؤرخ التركي البروفيسور فؤاد سزكين.

وقال أردوغان عبر حسابه في تويتر، الأربعاء: "أحيي بالرحمة الذكرى السنوية لوفاة البروفسور الدكتور فؤاد سزكين الذين أنشأ جسراً من الماضي إلى الحاضر بفضل أعماله القيمة للغاية فيما يخص الإسلام والعلوم والتكنولوجيا".

وولد سزكين في مدينة بتليس التركية (جنوب شرق) عام 1924، وتوفي في 30 يونيو/ حزيران 2018، وخلال حياته أسس سزكين في ألمانيا معهد العلوم العربية الإسلامية ومتحفًا تابعًا للمعهد، وجمع تاريخ العلوم العربية الإسلامية في مؤلف من 17 مجلدا.