أقار يبحث مع الرئيس القرغيزي التعاون الثنائي

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، مع الرئيس القرغيزي صدر جباروف، التعاون الثنائي على الصعيد العسكري والأمني والصناعات الدفاعية ومكافحة تنظيم "غولن" الإرهابي.

وجرى اللقاء الأربعاء، في مقر الرئاسة بالعاصمة بيشكيك، على هامش زيارة أقار الرسمية إلى قرغيزيا.

وأوضح أقار أن مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وقرغيزيا الذي عقد برئاسة زعيمي البلدين في 10 يونيو/ حزيران الجاري، أعطى دفعة قوية للعلاقات الثنائية.

وأكد أن بلاده ترغب بتعزيز التعاون الثنائي على الصعيد العسكري والأمني والصناعات الدفاعية ومكافحة تنظيم "غولن" الإرهابي.

وعقب اللقاء، زار الوزير التركي متحف الأديب القرغيزي الشهير "جنكيز أيتماتوف"، واطلع على سيرة وأعمال الأديب الراحل.

تجدر الإشارة إلى أن الأديب القرغيزي توفي عام 2008، حاز العديد من الجوائز إبان الحقبة السوفيتية مثل جائزة لينين والدولة.

كما عمل سفيرا لبلاده في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو واليونيسكو.