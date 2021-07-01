أردوغان: تجاوزنا 50 مليون جرعة تطعيم ضد كورونا

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن بلاده تجاوزت 50 مليون جرعة تطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضح أردوغان، في تغريدة، أن اللقاح هو أكثر سلاح فعال في الكفاح ضد الفيروس.

وأضاف: "مع لقاحنا المحلي توركوفاك الذي سندخله الخدمة قريبا، سنواصل كفاحنا ضد كورونا بشكل أقوى".

وأعرب الرئيس أردوغان عن ثقته بأن مستقبل البلاد من ناحية الوباء سيكون أفضل بكثير، بفضل جهود الكوادر الطبية والبنية التحتية المتينة لقطاع الصحة.

وتعتمد المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية، 3 لقاحات للاستخدام الطارئ هي "سبوتنيك ـ ڤي" الروسي، و"سينوفاك" الصيني، و"بيونتيك ـ فايزر" الألماني الأمريكي.

وفي 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلقت تركيا حملة التطعيم ضد كورونا، بدأت بالعاملين في القطاع الصحي ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي سيتم تلقيحها.

ووفق آخر حصيلة لوزارة الصحة، سجلت تركيا 49 ألفا و732 وفاة، و5 ملايين و425 ألفا و652 إصابة بالفيروس.