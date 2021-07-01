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أقار يدعو إلى تعزيز التعاون الأمني والدفاعي مع طاجكستان

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 01.07.2021 20:42
آخر تحديث في 01.07.2021 21:55
أقار يدعو إلى تعزيز التعاون الأمني والدفاعي مع طاجكستان

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الخميس، على ضرورة تعميق التعاون الأمني والدفاعي مع طاجكستان.

جاء ذلك خلال لقائه الرئيس الطاجيكي "إمام علي رحمن" في إطار زيارته الرسمية إلى دوشنبه.

وأعرب أقار عن امتنانه للتعاون الثنائي والبناء في مكافحة تنظيم "غولن" الإرهابي، مشيرا إلى ضرورة تعميق التعاون الأمني والدفاعي والتدريب العسكري مع طاجكستان.

وأشار إلى الروابط التاريخية والثقافية والدينية المشتركة التي تربط بين البلدين.

وعقب اللقاء، زار أقار السفارة التركية في دوشنبه، واطلع على معلومات حول أنشطة السفير التركي إمره قره غل، والتقى برجال أعمال أتراك.

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