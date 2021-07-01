تركيا.. جولات للطواقم الطبية لتطعيم البدو الرحل جنوب شرقي البلاد

تتنقل الطواقم الطبية في ولاية بيتليس، جنوب شرقي تركيا، بواسطة سيارات مجهزة لتطعيم البدو الرحّل بلقاح كورونا، في أماكن تواجدهم المؤقتة بأرياف وروابي البلاد.

وشكّلت مديرية الصحة فريقاً مختصاً بتطعيم البدو الرحّل الذين يتنقلون هذه الفترة، بين الروابي المختلفة، بحثاً عن المناطق المناسبة لمواشيهم.

وفي هذا الإطار، صعد طاقم طبي إلى رابية "دوفاي" التي تبعد مسافة 30 كم عن قضاء "غورويماق" في بيتليس، لتطعيم البدو الرحل ممن يقيمون هناك في الوقت الحاضر.

وفي حديثه للصحفيين، قال رمضان آق إلما، مسؤول الطاقم الطبي، إن خدمتهم هذه تندرج في إطار النفير العام في البلاد من أجل التطعيم بلقاح كورونا.

وأضاف أنهم يقومون بالصعود إلى الروابي والتوجه إلى القرى النائية من أجل تطعيم المقيمين هناك.