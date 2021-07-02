أذربيجان: أرمينيا دمرت 54 ألفا و300 هكتار من غابات إقليم "قره باغ"

قال وزير خارجية أذربيجان، جيهون بيراموف، إن أرمينيا دمرت 54 ألفا و300 هكتار من الغابات في إقليم "قره باغ" المحرر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القرغيزي، رسلان قزاقباييف، في العاصمة باكو، الجمعة.

وأضاف أن أرمينيا تسببت بأضرار بيئية خطيرة للأراضي الأذربيجانية التي كانت تحتلها.

وأردف: "بحسب نتائج الأبحاث التي شارك فيها خبراء دوليون، تم تدمير 54 ألفا و 300 هكتار من الغابات".

وتابع: "وهذه المساحة تشكل أكثر من 20% من إجمالي مساحة الغابات في هذه المنطقة (قره باغ)".

وذكر بيراموف أن أرمينيا "سممت المنطقة" بالألغام خلال فترة الاحتلال.

وأشار إلى مقتل 28 أذربيجانيا وإصابة 120 آخرين في آخر 7 أشهر، جراء انفجار الألغام المزروعة في "قره باغ" من قبل القوات الأرمينية.

وبيّن أن أرمينيا لم تقدم خرائط انتشار الألغام لأسباب مختلفة.

وأضاف: "بمبادرات وسطاء دوليين قدموا لنا خريطة انتشار 97 ألف لغم في مدينة أغدام فقط".

وفي 12 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية، في بيان، إعادة 15 أرمينيا إلى بلادهم مقابل الحصول على خريطة تظهر أماكن 97 ألف لغم في مدينة أغدام المحررة (غرب)

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.