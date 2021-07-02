أردوغان: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى بموعدها المحدد في 2023

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجري بموعدها المحدد في يونيو/ حزيران 2023.

جاء ذلك في كلمة، الجمعة، خلال تفقده مصنع الدبابات بولاية صقاريا شمال غربي تركيا، في إطار زيارته لها.

وأكد أن ملكية المصنع عائدة لوزارة الدفاع وستبقى للدولة، رداً على مزاعم المعارضة بشأن التعاون مع قطر.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن قطر شريك في تمويل مصنع الدبابات بنسبة 49 بالمئة.

وأفاد بأن "كل من يدعي بيع مصنع الدبابات لا سيما للأجانب فهو كاذب".

وقال إن زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو، لا يقوم سوى بإطلاق الأكاذيب صباح مساء.

وأشار إلى أن أحدث كذبة روج لها زعيم المعارضة هي أن تركيا تقبل طلاباً قطريين في كليات الطب دون امتحان دخول، مؤكداً عدم صحة ذلك، وداعياً المعارضة إلى إثبات ادعاءاتها.

وأكد الرئيس أردوغان أن الانتخابات ستجري في موعدها في يونيو/ حزيران 2023، وأن الشعب سيلقن "هؤلاء الكاذبين" الدرس اللازم مجددا في صناديق الاقتراع.

وأكمل: "الإرث الكبير الذي سنتركه للأجيال القادمة يتمثل بأعمالنا وخدماتنا واستثماراتنا في الصناعات الدفاعية كما في كل المجالات".

من ناحية أخرى، قال أردوغان: "موجودون في ليبيا وأذربيجان وسوريا وشرقي المتوسط وسنواصل وجودنا".

وأكد أن تركيا ستنتزع حقوقها المشروعة وستقوم بأعمال التنقيب في كافة بحارها لا سيما شرقي المتوسط ومحيط قبرص.