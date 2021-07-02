أردوغان يعلن عن البدء بإنشاء مدينة طبية في صقاريا قريباً

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن حكومته ستبدأ قريباً في أعمال إنشاء مدينة طبية بسعة ألف سرير في ولاية صقاريا (شمال غرب).

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في تدشين العديد من المشاريع التنموية بولاية صقاريا، بينها مبنى قسم أمراض النساء والتوليد والأطفال بمستشفى جامعة صقاريا.

وأوضح أردوغان أن تكلفة المشاريع التي افتتحها في صقاريا تبلغ مليارين و600 مليون ليرة تركية (نحو 302 مليون دولار).

وعن مشروع المدينة الطبية، قال: "تم الانتهاء من المناقصة، وآمل أن نبدأ قريباً في إنشاء المدينة بسعة ألف سرير".

وأردف: "بالإضافة إلى إنشاء المدينة الطبية سنقوم أيضا ببناء مستشفى للطوارئ بسعة 100 سرير".

وفي سياق متصل، أكد أردوغان أن عمليات التطعيم في تركيا ضد كورونا تتواصل بسرعة، وقريبا سندخل لقاحنا المحلي (توركوفاك) حيز الاستخدام".

ولفت أن لقاح كورونا في أكثر الدول الأوروبية تقدماً لا يعطى مجاناً.

وتابع: "بينما وقفت حتى الدول المتقدمة عاجزة في مواجهة المشاكل التي يسببها كورونا، نحن دفعنا تركيا إلى الأمام في كل مجال بدءا من الصحة مرورا بالغذاء وصولا إلى السلامة العامة".

وبشأن الصناعات الدفاعية، قال أردوغان: "نجحنا في تحويل تركيا إلى ماركة عالمية في الصناعات الدفاعية".

وأكد أن تركيا ستتخذ الخطوات اللازمة لتأمين استقلالها ومستقبلها وستصل إلى أهدافها بالتأكيد.

وزاد أن حكومات حزب "العدالة والتنمية" المتعاقبة منذ توليه السلطة عام 2002، نقلت تركيا إلى مكانة أفضل دون الاعتماد على أي جهة خارجية.

واستطرد "نتحدث عبر أعمالنا وخدماتنا واستثماراتنا في هذا البلد منذ 19 عاما".

وتابع: "آمل أن نحملها دائما إلى مستويات أفضل".