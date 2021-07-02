تركيا ترسل طائرة إسعاف لنقل أحد مواطنيها من ليبيريا

خصصت تركيا طائرة إسعاف لنقل مواطنها "أرسين أكان" الذي أصيب بالملاريا أثناء عمله في ليبيريا الواقعة غربي أفريقيا.

وقال نائب حزب العدالة والتنمية عن ولاية إزمير، نجيب ناصر، في بيان، الجمعة، إن أسرة المواطن أكان الذي يعمل في شركة بناء تركية، تقدمت بطلب إلى رئاسة الجمهورية عبر منصة "CİMER" (المخصصة لتلقي طلبات المواطنين) لإحضاره إلى الوطن بعد اصابته بالملاريا في ليبيريا ومعاناته من قصور تنفسي.

وأوضح ناصر أن وزارة الصحة أرسلت طائرة إسعاف إلى ليبيريا بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، وأحضرت المواطن أكان ونقلته إلى المدينة الطبية في العاصمة أنقرة، حيث يخضع للعلاج.

وأعرب ناصر عن شكره للمسؤولين الذين اهتموا بحالة المواطن أكان وفي مقدمتهم الرئيس أردوغان، مؤكدا وقوف تركيا إلى جانب مواطنيها أينما كانوا.

ومطلع العام الحالي، خصصت أنقرة طائرة اسعاف لإحضار البروفيسور التركي إلهان باشغوز البالغ من العمر 99 عاما، من الولايات المتحدة، كي يعالج في وطنه.

وفي أبريل/نيسان العام الماضي، أرسلت تركيا طائرة إسعاف إلى السويد لإجلاء مواطنها "أمر الله غولوشكن"، بعد أن رفضت مستشفيات ذلك البلد معالجته من الإصابة بفيروس كورونا.