جرعات التطعيم ضد كورونا في إسطنبول تتجاوز 9 ملايين

وصل عدد عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا في ولاية إسطنبول، إلى 9 ملايين و173 ألفا و697.

وقال والي إسطنبول علي يرلي قايا، في تغريدة الجمعة، إن حملة التطعيم مستمرة في المدينة بوتيرة عالية.

وأضاف أن عدد متلقي اللقاح بلغ حتى مطلع يوليو/ تموز، 6 ملايين و664 ألفا و966 للجرعة الأولى، ومليونين و508 آلاف و731 للثانية.

وأوضح أن عدد عمليات التلقيح وصل بذلك 9 ملايين و173 ألفا و697.

وتعتمد المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية، 3 لقاحات للاستخدام الطارئ هي "سبوتنيك ـ ڤي" الروسي، و"سينوفاك" الصيني، و"بيونتيك ـ فايزر" الألماني الأمريكي.

وفي 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلقت تركيا حملة التطعيم ضد كورونا، بدأت بالعاملين في القطاع الصحي ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي سيتم تلقيحها.