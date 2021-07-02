القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

جرعات التطعيم ضد كورونا في إسطنبول تتجاوز 9 ملايين

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 02.07.2021 16:09
آخر تحديث في 02.07.2021 17:07
جرعات التطعيم ضد كورونا في إسطنبول تتجاوز 9 ملايين

وصل عدد عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا في ولاية إسطنبول، إلى 9 ملايين و173 ألفا و697.

وقال والي إسطنبول علي يرلي قايا، في تغريدة الجمعة، إن حملة التطعيم مستمرة في المدينة بوتيرة عالية.

وأضاف أن عدد متلقي اللقاح بلغ حتى مطلع يوليو/ تموز، 6 ملايين و664 ألفا و966 للجرعة الأولى، ومليونين و508 آلاف و731 للثانية.

وأوضح أن عدد عمليات التلقيح وصل بذلك 9 ملايين و173 ألفا و697.

وتعتمد المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية، 3 لقاحات للاستخدام الطارئ هي "سبوتنيك ـ ڤي" الروسي، و"سينوفاك" الصيني، و"بيونتيك ـ فايزر" الألماني الأمريكي.

وفي 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلقت تركيا حملة التطعيم ضد كورونا، بدأت بالعاملين في القطاع الصحي ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي سيتم تلقيحها.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق خصصت تركيا طائرة إسعاف لنقل مواطنها "أرسين أكان" الذي أصيب بالملاريا...
مختارات