أسماك السلمون التركية تزين موائد 30 بلدا

يصدر قضاء "كبان" بولاية ألازيغ شرقي تركيا، أسماك السلمون والتروتة (السلمون المرقط)، لـ 30 بلدا حول العالم.

وينتج القضاء أسماك السلمون والتروتة في مشاريع الاستزراع السمكي بنهر الفرات، ويحتل المرتبة الأولى في إنتاج سمك السلمون المرقط في تركيا.

وأوضح مدير مصنع إنتاج الأسماك، دنيز إردن، أن مياه نهر الفرات، تعتبر واحدة من المياه القليلة الصالحة لتنفيذ مشاريع الاستزراع السمكي لإنتاج أسماك السلمون والتروتة ذات الجودة العالية.

وقال: "قمنا العام الماضي بإنتاج 11 ألف طنا من النوعين، وصدرنا حوالي 4 آلاف طنا منهما".

وأضاف: "خلال النصف الأول من العام الحالي أنتجنا 10 آلاف طنا وصدرنا 3 آلاف طن من السلمون وألفي طن من السلمون المرقط".

وبيّن أنهم يصدرون أسمال السلمون حاليا إلى 30 بلدا حول العالم.

ولفت إلى وجود إقبال كبير على السلمون في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكندا وأوروبا وروسيا.