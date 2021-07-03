تركيا تتضامن مع اليابان إثر الفيضانات غربي طوكيو

أعربت الخارجية التركية عن تضامنها مع اليابان، في الفيضانات والانهيارات الأرضية التي تسببت في فقدان ما لا يقل عن 20 شخصا بإقليم شيزوكا، غرب العاصمة طوكيو.

وقالت الوزارة، في بيان السبت: "نشاطر الشعب الياباني الصديق وحكومته حزنهم، ونتضامن معهم بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت بلدة أتامي بإقليم شيزوكا، وتسببت بفقدان ما لا يقل عن 20 شخصاً".

وفي وقت سابق السبت، أعلن المتحدث باسم محافظة شيزوكا، تاكاميتشي سوجياما، فقدان 19 شخصا على الأقل، في انهيار أرضي نجم عن أمطار غزيرة في بلدة أتامي، الشهيرة بالينابيع الحارة.