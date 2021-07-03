تركيا.. للقراءة نكهة خاصة في "مكتبة الغابة"

توفر "مكتبة الغابة" التي أقيمت مؤخرا ضمن محمية أورمانيا، بولاية قوجة إيلي شمال غربي تركيا، إمكانية القراءة في أحضان الطبيعة.

و السبت، جرت مراسم تعريف بالمكتبة في المنتزه الذي يعد أكبر محمية طبيعية للحياة البرية في أوروبا.

وفي كلمة خلال المراسم، قال رئيس بلدية قوجه إيلي، طاهر بويوك أقن، إن "المكتبة تعتبر من المكتبات الفريدة في العالم".

وأشار إلى توظيف أشجار دلب مزروعة قبل نحو 150 عاما واستكملت حياتها في الطبيعة، لوضع رفوف كتب فيها بعد حفرها.

ولفت بويوك أقن إلى أن هذه المكتبة تعد أول مكتبة غابة في تركيا، حيث يمكن لروادها الاستمتاع بالقراءة على الأرجوحة الشبكية.

بدوره، قال مصطفى قوجامان، رئيس بلدية قضاء قارتبه الذي تقع فيه المحمية، إن أورمانيا تعد وجهة هامة على صعيد السياحة في قوجة إيلي.

وأكد قوجامان أن مكتبة الغابة "تضفي مزيدا من الجمال وقيمة إضافية للمحمية".

وتضم مكتبة الغابة التي تستوعب 200 زائر، أكثر من ألفي كتاب في 21 مجالا.

وتتألف المكتبة من ساحة رئيسية و3 قاعات مطالعة، وبوسع روادها القراءة وهم جالسون على الكراسي الهزازة والمراجيح والمقاعد المختلفة فضلا عن الأرجوحة الشبكية.

وتضم مكتبة الغابة 10 أشجار تم حفرها لعرض الكتب وأيضا 11 خزانة مكتبية.