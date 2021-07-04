تحييد اثنين من إرهابيي "بي كا كا" جنوب شرقي تركيا

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأحد، تحييد اثنين من إرهابيي منظمة "بي كا كا" الانفصالية جنوب شرقي البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان أن قوات خاصة نفذت عملية مدعومة بمسيرات في محيط قرية أولويول ببلدة يوكسك أوفا التابعة لولاية هكاري.

وأوضحت أن العملية أسفرت عن تحييد اثنين من إرهابيي "بي كا كا".

ودأبت قوات الأمن والجيش في تركيا على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.